I residenti ripuliscono il quartiere, ma i rifiuti non vengono ritirati

I residenti organizzano una giornata di pulizia del quartiere, ma le sterpaglie non vengono ritirate da tre settimane, "rubando" lo spazio a diversi posti auto.

Il fatto succede a Cesano Maderno, al Villaggio Snia. A segnalare il problema Matteo Gavioli fondatore del gruppo social “Quelli della Snia”.

“Il Comitato civico del Villaggio il 28 maggio aveva organizzato una pulizia del quartiere – spiega Gavioli a MonzaToday -. Sono stati potati alberi e cespugli. Poi il verde è stato ammassato in attesa del ritiro”.

Materiale che i residenti pensavano che sarebbe stato raccolto in pochi giorni, ma che ad oggi continua a "risiedere" nel rione e a occupare alcuni posti auto. “Ormai è da tre settimane che i rifiuti raccolti il 28 maggio non vengono ritirati in via Piave e in via Udine – prosegue -. Ai quali si sono aggiunti altri rifiuti misti. È una vergogna, anziché pulire hanno sporcato ancora di più le nostre vie e non hanno fatto nulla per rimuovere lo sporco che da quasi un mese ormai non viene ritirato”.

Gavioli ha già segnalato il disservizio al Comune, ma ad oggi senza alcun risultato.