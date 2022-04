I pompieri salvano il cagnolino caduto nello scavo del cantiere

Attimi di grande apprensione, non solo per il cane, ma anche per il suo proprietario. Ma fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare e a riaffidare l'animale alle cure della sua famiglia.

L'intervenuto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 13 aprile, a Cesano Maderno quando alla centrale dei vigili del fuoco è giunta la richiesta di un intervento speciale: quello per salvare un cane di piccola taglia che era caduto nello scavo di un cantiere.

Un momento del salvataggio

I pompieri del distaccamento di Desio si sono così precipitati nel comune brianzolo: il cane era caduto nello scavo del cantiere allestito all'altezza del civico 42 di viale Sicilia. Grazie all'utilizzo di tecniche speleo-alpinistiche è stato possibile recuperare l'animale e restituirlo alle cure del suo proprietario. Che dopo momenti di apprensione ha potuto così riabbracciare e coccolare il cagnolino visibilmente spaventato.