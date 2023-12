Incendio in una villetta: il tetto avvolto dalle fiamme

È stato necessario l’invio di mezzi anche dal comando dei vigili del fuoco di Monza per spegnere le fiamme che hanno avvolto il tetto di una villetta su due piani. Il fatto è accaduto a Cesate, nel Milanese, quando intorno alle 19.30 di lunedì 18 dicembre è scattata la macchina dei soccorsi.

L’incendio – sulle cui cause stanno ancora indagando gli inquirenti – ha avvolto il tetto di un’abitazoone su due piani in via Lorenzo Perosi. La situazione ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Milano, Varese e Monza, che hanno inviato sul posto diversi automezzi per gestire l'emergenza. Sono stati impiegate due autoscale, due autopompe e tre autobotti per garantire un'efficace risposta. Fortunatamente non ci sono stati intossicati e feriti.