Il consigliere e l'assessore che "incendiano" i cestini

Spegnere il mozzicone e gettarlo nei nuovi cestini con posacenere a Monza potrebbe essere pericoloso, e il cestino potrebbe andare a fuoco. Proprio come è successo già ad alcuni monzesi con il vizio del fumo. Tra cui anche il consigliere comunale Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) e l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.

È lo stesso Galbiati che durante il consiglio comunale di lunedì 13 marzo ha spiegato quello che stava succedendo ad alcuni nuovi cestini. "Mi è giunta segnalazione che qualcuno si divertirebbe a rompere i sottoposacenere dei nuovi cestini - ha spiegato in aula -. Così che spenta la sigaretta il mozzicone finisce direttamente nel cestino che si incendia. È accaduto anche a me proprio prima di venire in comune. Per fortuna avevo una bottiglietta d'acqua e l'ho spento subito. Lo stesso è successo pochi giorni fa a me e all'assessore Moccia mentre eravamo in piazza e stavamo fumando: due indizi fanno una prova. Sarebbe il caso di verificare che i cestini siano integri".