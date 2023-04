Muore a 19 anni avvolto dalle fiamme in un parcheggio: identificato il cadavere carbonizzato

E' stato identificato l'uomo morto carbonizzato, tra le fiamme, in un parcheggio all'alba di giovedì 20 aprile a Seregno. I carabinieri della compagnia di Seregno che hanno condotto le indagini sul rogo avvenuto nel parcheggio interrato di via Odelaschi hanno identificato il cadavere. Si tratta di un 19enne di origini dell’Est Europa ma da tempo in Italia insieme alla madre. La donna sabato mattina aveva denunciato la scomparsa del figlio e, dopo aver visionato alcuni frame estratti dalle registrazioni dell’impianto di video-sorveglianza, ha riconosciuto nel giovane immortalato dall'occhio elettronico proprio il ragazzo.

L’analisi delle telecamere presenti nell’area ha permesso di ricostruire che il 19enne, che aveva portato al seguito delle bottiglie di combustibile e dei cartoni forse da utilizzare come giaciglio –, in quel momento era da solo. Non è ancora chiara la circostanza del decesso: il tragico evento potrebbe essersi verificato per cause accidentali o autolesionistiche. Mercoledì sul cadavere dell'uomo verrà effettuato l’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Monza che ha coordinato le indagini.

L'incendio e il cadavere carbonizzato

La macabra scoperta è stata fatta intorno alle 6.30 quando un uomo è stato trovato carbonizzato nel sottoscala di un parcheggio, all'alba di giovedì 20 aprile a Seregno. In via Odelaschi, nei pressi del centro storico è stato rinvenuto il corpo divorato dalle fiamme di una persona. Secondo quanto ricostruito nei primi momenti successivi all'episodio il rogo si sarebbe sviluppato nel sottoscala di un parcheggio interrato ma non è chiaro il motivo per cui la vittima - ancora non identificata - si trovasse lì. Nell'incendio non risultano invece coinvolti veicoli e non sono stati rilevati danni strutturali.