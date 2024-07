Quasi mezzo milione di euro sparito dalle pensioni e dai conti: l'ex direttore della posta (che credevano scomparso) fuggito a Capo Verde

Quarantaquattro anni, sposato, padre di famiglia. Una casa a Bovisio Masciago e il lavoro come direttore di una filiale di Poste Italiane a Cesano Maderno, a circa tre chilometri di distanza. Sono stati molti di più - oltre 4mila e 400 - quelli che invece ha percorso lo scorso febbraio a bordo di un aereo per sparire nel nulla, insieme ai soldi che avrebbe sottratto dal bancomat dell’ufficio postale e dalle casse della filiale insieme ai risparmi dei clienti. Un incarico che ricopriva da qualche tempo, anni in cui non sembra aver mai sollevato alcun sospetto o dubbio su di sé. Fino a una mattina di un weekend di febbraio quando improvvisamente avrebbe fatto perdere le sue tracce. Mentre la sua famiglia lo credeva scomparso e preoccupata si presentava in caserma, dai carabinieri, per sporgere una denuncia, l’ex direttore - nel frattempo poi licenziato - si imbarcava su un volo decollato da Malpensa con destinazione Capo Verde.

Sono circa 430mila euro, quasi mezzo milione, i soldi di cui si sarebbe indebitamente appropriato con ammanchi e truffe messe a segno - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - fin dal 2022. Prima di andarsene, senza lasciare traccia, l’uomo avrebbe fatto sparire dal bancomat dell’ufficio postale 80mila euro. Quando il lunedì mattina, all’apertura, la cassaforte dell’ufficio postale è stata trovata senza più i contanti, i pezzi del puzzle hanno cominciato a prendere forma. Ma l’uomo era già lontano, a Capo Verde. Ora il 44enne è accusato di peculato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e truffa aggravata ed è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno e della compagnia di Desio, ai comandi del maggiore Luigi Perrone, che hanno dato esecuzione nei giorni scorsi a una ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura di Monza.

La fuga all’estero coi soldi rubati dai conti dei pensionati

Al 44enne viene contestato il reato di peculato continuato fino a marzo 2024 per oltre 430.000 euro: 177.000 euro erano custoditi nel distributore automatico di banconote, circa 83.000 euro in una cassaforte destinata al pagamento delle pensioni e 170.000 euro sarebbero stati sottratti da 4 libretti postali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, fin dal 2022, l’uomo avrebbe messo a segno numerose truffe ai danni di correntisti della filiale, soprattutto clienti anziani. Avrebbe effettuato operazioni sui libretti postali e la falsa vendita di buoni fruttiferi, per un valore complessivo di oltre 200.000 euro.

Quelle carte duplicate all'insaputa dei clienti

Agli atti dell’indagine figurano anche due episodi con una sottrazione di poco meno di 100mila euro complessivi, spariti dai conti di due pensionati brianzoli. In un caso il direttore infedele avrebbe soppresso una carta libretto intestata a un ignaro correntista, duplicandola ed emettendone una nuova, sempre a nome suo ma di fatto nelle disponibilità del 44enne. La vittima della sostituzione della carta è un 70enne a cui sono stati così sottratti 43mila euro con una truffa. Un’altra vittima, sempre anziana, è stata derubata con la medesima tecnica: l’ex direttore in questo caso avrebbe colpito poco prima di partire, riuscendo a trasferire su un’altra carta libretto intestata sempre al titolare del conto che però era ignaro del trasferimento di denaro di cui ora poteva disporre il 44enne. In questo caso la somma era di 32mila euro di risparmi. Il denaro accumulato su diverse carte e conti sarebbe stato distratto e prelevato, in gran parte in contanti, poco prima della partenza. A Capo Verde l’uomo sarebbe rimasto circa un mese e mezzo e poi, così come era sparito, è tornato. E’ salito su un volo ed è atterrato a Malpensa, facendo ritorno a casa. Qui poco dopo si sono presentati a bussare alla sua porta i carabinieri che lo hanno arrestato.

"In merito ai fatti accaduti presso l’Ufficio Postale di Cassina Savina Poste Italiane ha fornito da subito alle Forze dell’Ordine la massima collaborazione e disponibilità per il buon esito delle indagini. L’Azienda conferma l’impegno a garantire agli aventi diritto i risarcimenti dovuti delle somme impropriamente sottratte e informa di aver già adottato le misure disciplinari previste dal contratto nei confronti dell’ex direttore dell’ufficio postale" hanno dichiarato a MonzaToday da Poste Italiane.