Dopo 75 anni si spengono per sempre le luci dello storico negozio

Dopo 75 anni di attività si spengono per sempre le luci di Cereda Calzature, a Concorezzo. Un'attività storica, presente da oltre sette decenni in città gestita dalla signora Marilena Cereda negli ultimi 44 e aperta dai genitori Carlo e Rosi. Una commerciante apprezzata e stimata che aveva sempre il consiglio giusto per i suoi clienti e il sorriso sul viso. Lo stesso sorriso, anche se un po' nostalgico, che c'era sul suo volto durante la festa per l'ultimo giorno di apertura della storica attività. Sabato 30 settembre infatti il negozio abbasserà per sempre le serrande perchè per la signora Marilena è arrivato il momento della meritata pensione. Alla festa di chiusura è stato presente anche il sindaco Mauro Capitanio.

"75anni di storia della calzatura a Concorezzo" ha commentato, in un saluto di commiato condiviso sui social, il sindaco Mauro Capitanio. "Oggi Marilena Cereda chiude questo bel capitolo della sua vita, iniziato continuando l'attività di papà Carlo. A lei un grosso in bocca al lupo per i progetti futuri da parte di tutta l'amministrazione Comunale" ha concluso il primo cittadino che nella mattinata di sabato è passato dallo storico negozio. Per l'ultima volta.