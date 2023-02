Il passaggio a livello che resta chiuso per un giorno

A Monza il passaggio a livello di via Osculati chiude per una giornata. Come si legge sul sito del comune di Monza "dalle 22 del 4 febbraio alle ore 5 del 6 febbraio 2023 a tutti i veicoli e pedoni inclusi, è vietata la circolazione in via Osculati, nel tratto compreso tra le vie Ugolini e Messa". Il passaggio a livello rimarrà chiuso per consentire gli interventi degli addetti di Rfi (Rete ferroviaria italiana). Sempre nel fine settimana verranno effettuati lavori di manutenzione delle rete anche alla stazione di Monza. Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nei fine settimana 4/5-18/19 febbraio, 18/19 marzo e 1/2 aprile 2023 sulla linea Milano- Lecco nella stazione di Monza. “Durante l’interruzione saranno effettuati lavori propedeutici all’attivazione di nuove tecnologie” spiegano dall’azienda.

Nei giorni di sabato e domenica 4,5 e 18,19 febbraio, 18 e 19 marzo e 1,2 aprile, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Monza, saranno in vigore diverse modifiche alla circolazione dei treni.

Le modifiche alla circolazione

I treni regionali della linea Milano – Lecco – Sondrio – Tirano modificano numerazione tra le stazioni di Carnate e Lecco/Sondrio/Tirano e da Colico a Carnate. Tra Carnate e Monza è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. I treni S8 della linea Milano P.Garibaldi – Lecco (via Carnate) sono cancellati tra Milano P.Garibaldi e Carnate e sostituiti con bus tra Milano P.Garibaldi/Sesto S.G e Carnate. I treni S7 della linea Milano P.Garibaldi – Lecco (via Molteno) sono cancellati tra le stazioni di Milano P.Garibaldi e Villasanta e sostituiti con bus tra Sesto.S.G e Villasanta. I Regionali della linea Milano – Bergamo (via Carnate) sono cancellati tra le stazioni di Milano P.Garibaldi e Carnate e sostituiti con bus tra Sesto S.G e Carnate. Il treno R 2698 della relazione Verona – Lecco è cancellato tra le stazioni di Bergamo e Lecco e sostituito da nuovo treno.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni eccetto: Milano C.le (Piazza Quattro Novembre), Monza (Piazza Castello presso stazione autobus di linea), Carnate Usmate (piazzale dietro la stazione, Via Carlo Alberto dalla Chiesa), Milano Lambrate (Piazza Monte Titano), Milano Forlanini (Via Cardinale Mezzofanti, 20), Milano P.Garibaldi (Viale Luigi Sturzo), Osnago (Via Trento, 11), Olgiate (Piazza della repubblica), Airuno (S.P 72 angolo via Adda), Lecco Maggianico (Corso Emanuele Filiberto 60), Monza Sobborghi (Incrocio via Carlo Rota/via Savonarola, Monza), Villasanta (Via Cellino/via Petrarca). L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.