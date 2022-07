Chiude il ponte della Tangenziale: ecco come cambia la viabilità

Lavori sul ponte della Tangenziale: novità per chi attraversa il ponte della Sp 208 che collega Brugherio con Carugate.

Da lunedì 1 agosto fino al 9 settembre operai al lavoro: la Città metropolitana di Milano, su indicazione della società Serravalle, chiuderà il ponte della Strada provinciale 208 che sovrappassa la Tangenziale Est (A51) e che collega il comune brianzolo con quello di Carugate (quello che collega con il centro commerciale Carosello). "Questo lavoro di manutenzione del ponte, programmato apposta nel mese estivo, avrà comunque come conseguenza una variazione del traffico", avvisa il sindaco di Brugherio Marco Troiano.

Gli automobilisti provenienti da Brugherio potranno raggiungere Carugate:

- dalla parte est di Brugherio - attraverso l'accesso Tangenziale Est A51 utilizzando l'ingresso numero 13, direzione Venezia, posto in prossimità di via Quarto, mentre per i veicoli impossibilitati ad accedere alla Tangenziale Est è consigliato percorrere la SP 113 in direzione Cernusco sul Naviglio, attraversare l'abitato e quindi utilizzare la SP121 in direzione Carugate;

- dalla parte nord di Brugherio - attraverso via San Francesco verso il cavalcavia in prossimità di cascina Graziosa, mentre per i veicoli con massa superiore a 3,5 attraverso la zona industriale di Carugate;

- dalla parte sud e ovest di Brugherio - percorrendo viale Lombardia in direzione Cologno Monzese e quindi seguire le indicazioni Tangenziale Est A51, direzione Venezia.



Gli automobilisti provenienti da Carugate potranno raggiungere Brugherio attraverso:

- dalla parte est di Brugherio - precorrendo la Sp 121, attraversare l'abitato di Cernusco sul Naviglio e quindi percorrere la Sp 113 con direzione Brugherio;

- dalla parte nord di Brugherio - attraverso il ponte in prossimità della cascina Graziosa di Carugate e quindi immettendosi in via San Francesco, mentre per i veicoli con massa superiore a 3,5 attraverso la zona industriale di Carugate e quindi immettendosi in via San Francesco.



Le deviazioni verranno indicate mediante segnaletica posta in luogo da Città Metropolitana e Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.