Al via il cantiere: strada chiusa per 6 giorni

Via Sant’Anastasia chiude al traffico per 6 giorni per interventi di manutenzione al manto stradale. I genitori degli studenti del Mapelli che ogni giorno, negli orari di ingresso e di uscita da scuola affollano la via, possono dormire sonni tranquilli. Il cantiere si svolgerà nella settimana di chiusura della scuola per le vacanze di Pasqua.

Come si legge sull’albo pretorio del commune di Monza dal 6 all’11 aprile dalle 8 alle 18 (a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque fino a fine lavori) è vietata la cricolazione. Stop alle auto in via Sant’Anastasia nella corsia direzione nord, nel tratto compreso dall’intersezione con viale Libertà e il confine con il comune di Villasanta. In quel tratto è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata. Gli automobilisti che provengono da viale Libertà all’incrocio con via Sant’Anastasia devono proseguire dritto.