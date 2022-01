Stop agli atti vandalici: chiudono i bagni della stazione

Misure drastiche per risolvere il problema. Dopo gli ennesimi episodi di atti vandalici nei bagni della stazione di Monza, le Ferrovie hanno deciso di chiuderli.

"Rete ferroviaria italiana, in passato, era stata costretta a chiudere i servizi igienici per atti vandalici ed utilizzo improprio degli stessi. Purtroppo, a causa del perdurare di questa situazione Rfi dovrà nuovamente chiudere i servizi igienici", così si legge nella nota ufficiale.

Per colpa della maleducazione di qualcuno non sarà più possibile utilizzare i bagni della stazione. Un problema annoso che negli ultimi giorni era tornato alla ribalta delle cronache.

Gli addetti alle pulizie dei servizi igienici avevano lanciato l'allarme. Con fotografie e video inviati al consigliere comunale della Lega Salvatore Russo, avevano denunciato gli ennesimi atti di vandalismo e di inciviltà che si consumano nei bagni della stazione di Monza.

"Abbiamo paura di ammalarci. La mattina quando entriamo nei bagni per pulire ci viene il voltastomaco: siringhe buttate per terra e nei cestini, sporcizia ovunque, carta igienica in mezzo ai locali e poi i servizi intasati", avevano raccontato alla redazione di MonzaToday.

Un problema non certo nuovo: già a febbraio del 2021 le Ferrovie avevano chiuso i servizi igienici. Sempre per lo stesso motivo: utilizzati come stanza del buco. Una chiusura sperimentale e a tempo. Poi i bagni sono stati riaperti e i problemi sono ritornati.

La mattina quando gli addetti entrano si trovano di fronte a situazioni di grande degrado. Non solo siringhe gettate a terra. Ma anche acqua e sporcizia ovunque. I sanitari intasati con la carta igienica e da tempo in molti fanno pipì (ma non solo) per terra.

Il consigliere del Carroccio aveva avanzato anche la proposta di mettere un addetto, in modo da monitorare l'ingresso degli utenti.