Chiude per lavori uno svincolo dell'autostrada in Brianza

Chiude per lavori uno svincolo dell'autostrada A4 in provincia di Monza e Brianza. Ad annunciarlo e avvisare gli automobilisti è stata la stessa società Autostrade per l'Italia.

"Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di lunedì 12 alle 5 di martedì 13 settembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia" si legge nella nota.

I percorsi alternativi suggeriti sono i seguenti: per chi guida verso Milano si suggerisce di entrare a Cavenago o Monza Sant'Alessandro; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano dalla stazione di Pessano con Borgnano per poi proseguire sulla A4 attraverso l'allacciamento A58/A4 al km 147+600. Per chi proviene da Brescia e deve uscire, utilizzare lo svincolo di uscita di Cavenago.