Chiusa per un guasto una linea della metro di Milano

Brutta sorpresa per i pendolari brianzoli giovedì mattina. La neonata linea blu della metropolitana di Milano, la M4, è stata momentaneamente chiusa per un guasto. Giovedì mattina, per i passeggeri, Atm suggerisce la linea bus 73. "I nostri tecnici stanno intervenendo per risolvere un inconveniente sulla linea. In alternativa usate il bus 73 tra Linate e Duomo (via Gonzaga)", scrivono dall'azienda di Foro Bonaparte.

La linea blu della metro: il cronoprogramma

La nuova metro ha aperto le prime sei stazioni a fine novembre 2022: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. Entro l'estate - forse dal 30 giugno - dovrebbe aprire il tratto Dateo-San Babilia, secondo quanto annunciato da Giuseppe Sala, sindaco di Milano, visitando il cantiere della M4 ed effettuando un viaggio di prova insieme al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

"Tutto sta andando bene", ha detto il sindaco parlando dell'avanzamento dei lavori: "Abbiamo fatto anche un viaggio di prova da Dateo a qui (San Babila, n.d.r.) e abbiamo un obiettivo concordato col ministro: cercare di arrivare al 30 giugno con l'inaugurazione".

La data non è ancora definitiva. Finora si era detto, più genericamente, "entro giugno", mentre ora si parla di fine mese, anche se Sala ha messo in ogni caso le mani avanti aggiungendo che "se dovessero esserci contrattempi li vedremo più avanti" e che "ci siamo dati un obiettivo, aprire al 30 giugno sarebbe una bella cosa".

Per quanto riguarda la tratta successiva, che porterà la M4 fino piazza Tirana, l'obiettivo è quello di chiudere per il 2024. "Una tempistica ampiamente in tempo per le Olimpiadi" invernali del 2026, ha aggiunto Salvini.