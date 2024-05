Chiusa l'officina abusiva che riparava auto a Monza: multa di oltre 5mila euro

Era un'officina per riparare auto e veicoli nel quartiere Libertà/Cristo Re ma era priva di permessi. Ieri 23 maggio introno alle 18 è intervenuta la polizia Locale e sono stati sequestrati quattro ponti di sollevamento, una cassettiera con altri utensili del mestiere, cinque pistole per compressore, un compressore silenzioso e uno per cambio gomme, un aspiratore automatico di olio, due martinetti, uno smonta ruote e una bilanciatrice pezzi di ricambio per auto.

Gli agenti dei nuclei Annonaria e della polizia Locale, durante un servizio di contollo sulle attività commerciali e imprenditoriali, hanno accertato che il titolare dell'officina era privo dell' autorizzazione necessaria. Dopo l'ispezione e i dovuti controlli, hanno sequestrato tutta l'attrezzatura utilizzata e poi hanno chiuso l'attività. La persona responsabile è stata multata con una sanzione di 5.164,33 euro.

Questi controlli, che rientrano negli obiettivi del comando di polizia Locale, hanno fatto emergere un comportamento sleale a livello di concorrenza commerciale che, tra l' altro, risulta rischioso per gli utenti.