Vigili del fuoco al lavoro: chiusa la centralissima via di Monza

Via Cortelonga chiusa al traffico. Vigili del fuoco al lavoro per rimuovere le tegole pericolanti di una palazzina. L'intervento nella mattinata di giovedì 8 settembre nella centralissima via, a pochi passi dal Municipio.

L'intervento è avvenuto intorno alle 11. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Lissone e l'autoscala della sede centrale. L’arrivo dei vigili del fuoco si è reso necessario per la rimozione di alcune tegole pericolanti. La via è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento. Quella di oggi è una giornata particolarmente impegnativa. Dalle primissime ore del mattino il centralino della sede monzese dei vigili del fuoco ha iniziato a squillare senza sosta. Oltre una decina le chiamate giunte quasi contemporaneamente alla sede di via Mauri per lo più da parte di cittadini che segnalavano la presenza di rami e alberi pericolanti o caduti in mezzo alla strada. Le segnalazioni sono arrivati dalla zona Nord della Brianza. I vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Desio sono intervenuti immediatamente e dopo la fase critica dell'acquazzone la situazione è rientrata nella normalità.

Una nottata ben più impegnativa invece quella dei colleghi di Lecco. Come riferiscono i giornalisti di LeccoToday sul lecchese nella nottata tra mercoledì 7 settembre e giovedì 8 settembre si è abbattuto un fortissimo temporale. Impressionanti soprattutto le immagini delle distese di grandine, con chicci di grandi dimensioni che hanno invaso strade e giardini privati creabdo uno scenario simile a quello di una nevicata. A causa delle forti precipitazioni, diversi sottopassi si sono allagati con auto rimaste bloccate durante il transito. Attualmente chiuso anche un tratto della Ss36.