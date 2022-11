La discoteca brianzola dove ballavano quasi mille ragazzi chiusa dai carabinieri

Più di novecento persone in una discoteca che poteva accoglierne al massimo trecento. E sabato sera a Desio a "spegnere" la musica sono arrivati i carabinieri che, insieme alla polizia locale, hanno effettuato un controllo presso un locale di via Tripoli. A portare le forze dell’ordine nella discoteca brianzola erano state alcune segnalazioni da parte di residenti che riferivano la presenza di una lunga coda di persone in strada, in attesa di poter entrare nel locale con le auto e la folla che stavano causando disagi anche alla viabilità. E nella discoteca sono così intervenuti i militari dell’Arma della compagnia di Desio e il personale del comando di polizia locale impegnati in un servizio congiunto interforze, per verificare il rispetto delle prescrizioni e delle autorizzazioni del locale sul fronte agibilità.

Quando gli uomini in divisa sono entrati nel locale per i controlli si sono trovati di fronte più di 900 clienti, giovani e meno giovani intenti a ballare e sorseggiare drink. La capienza massima per il locale era però di 300 persone. Le forze dell’ordine, come spiegato in una nota ufficiale del municipio, hanno “verificato i requisiti di Legge per lo svolgimento dell’attività, rilevando purtroppo diverse inadempienze, soprattutto legate alla sicurezza del locale. Al vaglio anche la posizione del personale addetto alla sicurezza, i cosiddetti "buttafuori" cioè gli incaricati di vigilare proprio sul rispetto delle prescrizioni previste in licenza, in particolare per il rispetto del limite di capienza e per l'osservanza dei divieti di ingresso”.

Alcol a un minorenne, mancati scontrini e uscite di emergenza chiuse

Tra le irregolarità: la presenza di un addetto non inscritto negli appositi elenchi, la somministrazione di bevande alcoliche ad un minorenne (con più di sedici anni), il non rilascio di scontrini, ricevute fiscali o biglietto dopo il pagamento del corrispettivo per l'ingresso. Inoltre, due uscite di emergenza erano state chiuse con tavole di legno inamovibili. "Nell'attività non erano conservate le licenze di PS, non erano presenti i listini prezzi conformi alle norme vigenti, le norme anti-fumo non erano pienamente rispettate, un barman non era in possesso degli attestati certificanti i requisiti professionali".

Al termine delle operazioni di conteggio, è stata riscontrata la presenza di oltre 925 tra uomini e donne, compresi i lavoratori dipendenti. Alla titolare è stata intimata l'immediata cessazione dell'attività, predisponendo il deflusso dei ragazzi presenti nel locale che è avvenuto, per garantire la sicurezza, in quasi tre ore, con i genitori all’esterno ad attendere i propri figli.

Locale chiuso e multe

“Lo sgombero è avvenuto con la massima tranquillità e con un comportamento molto civico da parte di ragazzi e genitori” precisano dal comune. A fronte delle violazioni riscontrate, sono stati trasmessi i verbali all’Autorità giudiziaria e all’amministrazione comunale per i provvedimenti conseguenti, tenuto conto della gravità della situazione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

“Sono estremamente soddisfatto della collaborazione tra le Forze dell'Ordine presenti sul nostro territorio, che ringrazio ogni giorno, finalizzata a garantire la maggior sicurezza possibile per i nostri cittadini. Quanto rilevato sabato preoccupa, ma al tempo stesso ci fa capire che il nostro costante impegno e l'attenzione al territorio porta i frutti sperati a beneficio di tutta la collettività” ha commentato il sindaco Simone Gargiulo.