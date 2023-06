Chiuso per 20 giorni il bar di Monza dove un cliente ha minacciato un uomo con un coltello

La musica del bar sotto il palazzo era troppo alta così che un inquilino è entrato nel locale per chiedere di abbassare il volume. Ma, da quanto riferiscono gli inquirenti, l’uomo sarebbe stato minacciato da un cliente con un coltello a serramanico. Solo il provvidenziale intervento di altri clienti ha evitato il peggio. Per il bar, intanto, è scattata la chiusura per 20 giorni.

Il fatto è accaduto nella serata di sabato 17 giugno in un bar del quartiere Cederna. Questa mattina, mercoledì 21 giugno, gli agenti della questura monzese - Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Squadra Volante - hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per una durata di 20 giorni. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal questore Marco Odorisio, per gravi motivi di sicurezza pubblica, a seguito dei violenti fatti avvenuti nella serata del 17 giugno.

Il bar già nel 2017 era stato chiuso per 15 giorni, sempre per motivi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza, legati alle cattive frequentazioni e ad un diverbio tra cittadini di origine albanese, iniziato all’interno del bar e poi terminato con un tentato omicidio. Dalla questura fanno sapere che, nonostante il precedente provvedimento di sospensione della licenza, il locale ha continuato ad essere ritrovo di persone gravate da precedenti di polizia per reati di rissa, lancio di materiale pericoloso, rapina, guida sotto l’influenza dell’alcol, furto, lesioni, minaccia, atti persecutori, ingiuria, danneggiamento, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, appropriazione indebita, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, estorsione, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura di prevenzione dell’avviso orale.