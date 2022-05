Nel locale con la cocaina e un coltello, chiuso un bar a Desio

Dovrà tenere le saracinesche abbassate per quindici giorni un bar di Desio. Nella mattina di mercoledì 11 maggio, gli agenti della questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante, hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per una durata di due settimane nei confronti di un locale a Desio. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio per motivi di sicurezza pubblica.

Il controllo e la chiusura

I poliziotti in quel bar erano intervenuti nella serata dello scorso 4 maggio durante un servizio di controllo effettuato da personale della questura, da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e da pattuglie della polizia locale di Desio. All'interno del bar sono stati identificati due clienti di origine magrebina che avevano uno della cocaina al seguito e l'altro un coltello con una lama di una lunghezza di 20 centimetri.

I due cittadini, 25 e 31 anni, secondo quanto ricostruito dalla questura, avevano fatto ingresso sul territorio italiano da circa tre anni e uno era già conosciuto alle forze dell’ordine per falsa attestazione e possesso di sostanza stupefacente. I due sono stati allontanati dal territorio con ordine del questore e dagli ulteriori approfondimenti a cura dell’Ufficio Polizia Amministrativa di Sicurezza della Questura è emerso che il locale fosse già stato attenzionato durante un controllo straordinario del territorio avvenuto a febbraio.

"In quell'occasione erano stati identificati numerosi clienti con precedenti di polizia per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, maltrattamenti in famiglia, guida in stato di ebbrezza alcolica, ricettazione, furto, evasione, riciclaggio" spiegano dagli uffici di via Montevecchia. "Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S ed accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, il questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 15 giorni".

E' il quinto locale chiuso temporaneamente pe rmotivi legati alla pubblica sicurezza dallo scorso gennaio. Due sono stati i bar ccostretti ad abbassare le saracinesche a Monza, uno a Nova Milanese, uno a Seregno e adesso a Desio.