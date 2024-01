Spacciatori, rapinatori e truffatori: chiuso il bar frequentato dai delinquenti

Nella mattina di lunedì 22 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato della questura di Monza e Brianza - Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) - con a militari della Stazione Carabinieri di Nova Milanese hanno messo i sigilli al "Bar Enjoy" di Nova Milanese.

Il provvedimento di chiusura (ex art. 100 del T.U.L.P.S - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), per una durata di 15 giorni, emesso dal questore Salvatore Barilaro, è stato disposto a seguito di una comunicazione relativa all’arresto effettuato dai militari della Stazione carabinieri di Nova Milanese, il 15 gennaio, di un avventore all’interno del bar trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro in contante del quale non ha saputo giustificare il possesso.

A concorrere al provvedimento emesso dal questore anche le particolari frequentazioni del locale, che è risultato essere un ritrovo abituale di persone gravate da precedenti di polizia per gravi reati. Fra questi lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti, la guida in stato di ebbrezza, rapine, lesioni personali, danneggiamento, porto abusivo di armi, minacce, maltrattamenti in famiglia, furto aggravato, invasione di terreni ed edifici, false attestazioni a pubblico ufficiale., truffa, atti sessuali con minorenni, atti persecutori, immigrazione clandestina, contraffazione del permesso di soggiorno.

Accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché per l’incolumità delle persone, soprattutto i giovanissimi, e al fine di evitare il protrarsi delle condizioni di pericolosità sociale, è stata dunque disposta la chiusura del bar per i prossimi 15 giorni.