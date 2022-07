Chiuso il locale dove la droga veniva nascosta nel cestino dei rifiuti del bagno

Chiuso per 30 giorni il locale di Lissone dove i carabinieri, durante un controllo, avevano trovato un ingente quantitativo di droga nascosto nel cestino dei rifiuti. Nella mattinata di sabato 23 luglio gli agenti della questura di Monza e i carabinieri della stazione di Lissone hanno eseguito il provvedimento di chiusura per 30 giorni del locale. Il provvedimento è stato disposto dal questore Marco Odorisio.

I fatti risalgono allo scorso 8 luglio quando, durante un controllo straordinario del territorio, i carabinieri hanno trovato e sequestrato all'interno del locale un ingente quantitativo di cocaina e hashish, nascoste in bagno nel cestino di rifiuti. Inoltre durante i controlli i militari hanno identificato clienti con precedenti per rissa, lesioni e danneggiamento, furto aggravato, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, interruzione di un ufficio o servizio pubblico, spaccio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida in stato di ebbrezza, violazione di domicilio, violazioni amministrative per uso personale di stupefacenti, misure di prevenzione personale, rispettivamente foglio di via obbligatorio e divieti di accesso ad esercizi pubblici. Lo stesso era accaduto durante controlli eseguiti a gennaio, febbraio e maggio di quest'anno.

Gli inquirenti monitorando Instragram hanno scoperto anche che all’interno del locale venivano somministrare bevande alcoliche e superalcoliche a minorenni e non veniva chiesto il documento per accertarsi della loro età. Inoltre la scorsa estate due clienti seduti ai tavolini all'esterno del locale avevano minacciato e aggredito un altro cliente vicino al loro tavolino procurandogli la frattura delle ossa nasali e minacciando di morte la figlia.

"Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico - fa sapere la questura di Monza nella nota ufficiale – nonché l’incolumità delle persone, soprattutto giovanissimi e minori, al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericolosità sociale, con riguardo alla esigenza obiettiva di tutelare la sicurezza delle persone, il questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 30 giorni".