Intervento urgente sui binari, passaggio a livello chiuso per due giorni

Il comune di Cesano Maderno rende note che per un intervento urgente sui binari della linea Milano-Asso, Ferrovienord ha comunicato la necessità della chiusura del passaggio a livello di corso Libertà.A seguito di questa richiesta, con un’ordinanza sindacale è stata programmata la chiusura di corso Libertà nel tratto comprendente il passaggio a livello dalle 23 di domani, martedì 25 ottobre, fino alle 9 di giovedì 27 ottobre. Interessata dai lavori la linea S4 di Trenord che collega la stazione milanese di Milano Cardorna a quella di Asso-Canzo. La linea attraversa la Brianza con stazioni a Varedo, Bovisio Masciago, Seveso e Camnago.

Il passaggio a livello è in prossimità della vecchia stazione

Nel territorio comunale di Cesano Maderno esite ancora un passaggio a livello, dove fino ad una decina di anni fa c'era la vecchia stazione a due passasi dal centro. Per migliorare la situazione negli ultimi anni sono stati creati due sottopassi: a nord, con il confine di Seveso in via Volta (a pochi metri dalla nuova stazione) e a sud, verso Bovisio-Limbiate in via Battisti. Entrambi i sottopassi sono attivi e permetto l'attraversamento della linea anche durante la chiusura del passaggio a livello di corso Libertà.