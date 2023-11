Sottopasso allagato e chiuso a Monza: si monitora il Lambro, atteso il picco di piena

È stato chiuso il sottopasso di viale Marconi a Monza. Secondo quanto riferisce il comune con l'ultimo aggiornamento delle 11.30 "Al momento risulta chiuso per allagamento il sottopasso di Viale Marconi in ingresso alle tangenziali". "Non sono segnalate altre chiusure o criticità sulla viabilità - si legge ancora nel comunicato diramato nella tarda mattinata del 3 novembre dal comune -. Le pattuglie della polizia locale sono presenti sui ponti per monitorare i livelli del fiume". Tra poco, infatti, è previsto il picco di piena che dovrebbe essere raggiunto intorno alle ore 12.

Per questo con un’ordinanza contingibile e urgente già in mattinata il sindaco Paolo Pilotto aveva disposto la chiusura del Parco di Monza, dove il fiume è già esondato in qualche punto tra cui il “ponte delle catene” e la “valle dei sospiri”. Mentre la protezione civile di Monza è in costante contatto con le altre autorità per monitorare il livello del Lambro, la situazione resta di allerta e al momento non vengono segnalate criticità di rilievo.