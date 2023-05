Stop al degrado: coperta la discarica a cielo aperto

Da anni i passanti denunciavano il degrado. E da anni il sottopasso di viale Libertà era diventato uno dei luoghi fissi dove i volontari si impegnavano in occasione della Pulizie di primavera promosse dall'amministrazione comunale. Ma la loro fatica veniva dall'oggi al domani vanificata con l'arrivo (puntuale) dei maleducati che gettavano in quel sottoscala piccoli rifiuti. Proprio come è successo nei giorni scorsi. Non era servito a nulla neppure chiuderlo con delle grate, un intervento che ha solo evitato l'abbandono di rifiuti ingombranti, ma non quello di sacchetti, bottiglie, lattine e immondizia di piccole dimensioni.

Ma adesso il problema è stato risolto: il sottoscala è stato coperto con sabbia e pietre livellandolo al resto della strada. Un intervento eseguito nei giorni scorsi e che non è passato inosservato ai cittadini. Sul gruppo Facebook "Sei di Monza se..." è stata postata l'immagine dell'intervento al termine dei lavori. Una soluzione che a molti è piaciuta. Nella speranza che i maleducati smettano di abbandonare i rifiuti in quell'angolo della città.