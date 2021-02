Arcore, chiude la biglietteria della stazione

La biglietteria della stazione di Arcore chiuderà a breve. A darne comunicazione è stata la stessa azienda Trenord in una lettera inviata al sindaco del comune brianzolo, Rosalba Colombo. La chiusura - si legge nella missiva - sarà effettiva dal prossimo 1 aprile 2021.

"Abbiamo effettuato approfondite analisi sulla frequentazione della stazione e dei treni: le due emettitrici self-service e il punto vendita - a oggi presente in stazione - in aggiunta ai canali digitali che Trenord ha recentemente (il nuovo sito web e le nuove funzionalità per il processo di acquisto via app) risultano più che adatti a gestire adeguatamente i flussi esistenti" si legge nella comunicazione.

"Siamo certi che questa scelta aziendale - dettata anche dal protrarsi dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria e del suo impatto sulla mobilità - non solo non comporterà detrimento per i nostri clienti ma piuttosto, oltre a garantire un servizio adeguato, aiuterà a sviluppare in modo più convinto i canali digitali". Dal 1 aprile dunque ad Arcore chiuderà i battenti.