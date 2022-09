Il mistero della piscina monzese che forse non riaprirà

Quale sarà il futuro del centro natatorio Pia Grande di Monza? Ad oggi non si sa. Nella serata di mercoledì 31 agosto si è scatenato il caos: su diversi gruppi social di Monza sono state postate le segnalazioni di alcuni cittadini allarmati dalla notizia che la grande piscina di via Murri a settembre non avrebbe fatto ripartire i corsi.

Genitori allarmati. Non solo quelli che iscrivono i bambini e i ragazzi ai tradizionali corsi di nuoto, ma anche quelli degli atleti. Nella grande piscina di Sant'Albino si svolgono anche le competizioni, non solo di nuoto ma anche di sincro e di pallanuoto. Una probabile non riapertura dovuta, a quanto si affermava, probabilmente al mancato accordo raggiunto tra la società che gestisce la struttura (Gis Milano) e il comune di Monza. Alcuni utenti parlavano anche di comunicazioni scritte in merito alla non riapertura delle attività ricevute proprio nei giorni scorsi.

Sulla vicenda, sempre via social, nella serata di mercoledì è intervenuto anche il vice sindaco Egidio Longoni che sulla sua pagina Facebook ha fatto il punto sulla situazione. "Visto quanto sta circolando sui gruppi Facebook di Monza - scrive - voglio rassicurare i cittadini monzesi. La piscina Pia Grande non chiuderà. Chi veicola queste notizie false mette inutile preoccupazione ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni sportive".

Longoni ha spiegato che sono in corso comunque trattative per garantire ai monzesi di ritornare a tuffarsi e a gareggiare nelle vasche della piscina di via Murri. "Con l'assessore allo Sport stiamo mettendo in campo tutte le iniziative utili a far ripartire la stagione di nuoto - precisa -. La crisi energetica sta mettendo tutti e anche l'amministrazione comunale in seria difficoltà ma l'impianto non verrà chiuso".

Intanto sulla pagina Facebook della piscina Pia Grande gli aggiornamenti si fermano al 4 settembre. L'ultimo post, datato lunedì 29 agosto, riguarda gli orari di riapertura del nuoto libero fino a domenica 4 settembre.