Esplosione in posta, l'ufficio chiude per un po': "Danni troppo ingenti"

L'esplosione nel cuore della notte per rubare e i danni, così ingenti da aver imposto la chiusura provvisoria dell'ufficio postale. A Brugherio dopo il colpo avvenuto nella notte del Primo Maggio, l'ufficio di Poste Italiane in piazza Giovanni XXIII non riaprirà. Almeno non per ora. A comunicare alla cittadinanza la chiusura provvisoria "per consentire i lavori di ripristino" è stato lo stesso sindaco Roberto Assi. E gli addetti già nella giornata di mercoledì 1 maggio avevano iniziato a lavorare.

A Brugherio chiude provvisoriamente l'ufficio postale

Ancora una data per la riapertura non c'è. "Durante l’intero periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi e, in particolare: Ufficio postale di Carugate, sito in via San Francesco d’Assisi 1, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35". spiega il primo cittadino Assi. “L’Ufficio Postale di Brugherio riaprirà non appena saranno terminati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dello stabile. I danni provocati dalla deflagrazione sono ingenti. Sono iniziati subito i lavori per la messa in sicurezza dell’area".

L'esplosione nella notte

Vetrate distrutte, sedie proiettate oltre l'edificio e macerie finite in piazza. Così mercoledì si presentava l'ufficio postale di Brugherio (GUARDA IL VIDEO) danneggiato da una violenta deflagrazione innescata da una banda di malviventi che puntavano probabilmente ai soldi dello sportello di prelievo automatico.

Intorno alle due e mezza il quartiere è stato risvegliato da un forte boato a causa di una esplosione. Non è al momento noto se i ladri siano riusciti a fuggire con il bottino e a quanto ammonti l'ammanco. Indagano i carabinieri.