Degrado e droga, controlli e chiusura del sottopasso in corso Milano

La situazione della sicurezza nell’area tra la stazione, corso Milano, via Gramsci e via Artigianelli è stata oggetto dell'ultima riunione del comitato per l'Ordine e la Sicurezza

La stazione, corso Milano, via Gramsci e via Artigianelli. Queste le aree “sorvegliate speciali” dove si concentreranno gli interventi di monitoraggio e riqualificazione per contrastare il degrado e lo spaccio a Monza. La situazione relativa alla sicurezza nel capoluogo brianzolo - e in particolare dell’area della stazione e dei giardini in centro - è stata oggetto di una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocata dal Prefetto Palmisani. Al tavolo erano seduti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine e l’amministrazione comunale.

"Lo spaccio si sta riorganizzando"

“Il mercato degli stupefacenti non è scomparso ed è prevedibile che si stia riorganizzando. È pertanto necessario intervenire tempestivamente per contrastare ogni segnale di recrudescenza del fenomeno” ha spiegato il prefetto. Dopo aver ricordato gli importanti risultati raggiunti dal sistema della sicurezza nella lotta allo spaccio nella città di Monza, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e nei giardini di via Azzone Visconti, il Prefetto ha tuttavia evidenziato che “parallelamente al contrasto delle condotte criminali c’è l’esigenza di rivolgere la massima attenzione anche al contrasto di tutti quei comportamenti che, pur non assumendo rilevanza penale, determinano situazioni di inciviltà e degrado che contribuiscono a ridurre la percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.

Chiude il sottopasso di corso Milano

Insieme ai controlli e agli interventi delle forze dell’ordine il prefetto ha sottolineato la necessità di realizzare alcuni interventi di pulizia e di riqualificazione. Il Prefetto Palmisani si è detta “convinta che la sicurezza e il decoro di una città siano due facce della stessa medaglia. Se una diminuisce, diventa più difficile garantire l’altra. Le Istituzioni, allora, devono fare gioco di squadra, ciascuna lavorando sui fronti di propria competenza, nell’interesse della collettività”.

“Il primo provvedimento adottato da questa Amministrazione appena insediata è stato l’introduzione di un presidio fisso e quotidiano della Polizia Locale nel piazzale della stazione – hanno specificato il sindaco Allevi e l’assessore alla Sicurezza Federico Arena – Sicurezza e decoro sono i capisaldi dell’azione dei nostri agenti e lo dimostrano i risultati conseguiti nella lotta allo spaccio e nella collaborazione costante fornita alle altre forze dell’Ordine e ai militari dell’operazione Strade Sicure”.

Il Sindaco e l’Assessore hanno annunciato, infine, che entro questa settimana il comune provvederà ad inibire l’accesso al sottopasso pedonale di corso Milano in prossimità di Largo Mazzini, eliminando così la possibilità di ogni utilizzo improprio dello stesso. Il Prefetto ha concluso la riunione segnalando che la situazione della stazione ferroviaria, di corso Milano, di via Gramsci e di via Artigianelli dovrà continuare ad essere oggetto di monitoraggio, al fine di verificare in un prossimo incontro di aggiornamento l’efficacia degli interventi programmati.