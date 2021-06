Controlli e collaudo in galleria a Monza, chiude (di notte) il tratto della Valassina

Controlli e operazioni di collaudo in galleria a Monza. Nella nottata di giovedì 18 giugno prenderanno il via gli interventi di Anas per l'esecuzione delle operazioni propedeutiche al collaudo Tecnico-Amministrativo della galleria monzese lungo la strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", nel tratto compreso tra il km 12,680 e il Km 10,320.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza - spiega la società - verrà predisposta la chiusura al traffico dal km 12,680 al km 10,320, lungo le corsie in direzione Milano, nella notte di giovedi 18 giugno dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo. Per effetto della chiusura il traffico veicolare in direzione Milano verrà deviato lungo la viabilità comunale "Viale Lombardia", con uscita obbligatoria al km 12,680 (uscita Monza centro) e rientro al km 10,320 dalla rampa di ingresso della statale 36.