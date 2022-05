La via di Monza che la sera chiude alle auto fino a mezzanotte (e perché)

Strada chiusa al passaggio delle auto (naturalmente residenti esclusi), tavolini e sedie lungo la via e tanta voglia di relax e di divertimento. A Monza in via Bergamo torna la Ztl (Zona a traffico limitato). Come si legge sul sito del comune di Monza dal 27 maggio 30 giugno (con prosecuzione fino al 31 ottobre) dal mercoledì alla domenica divieto di transito per gli automobilisti dalle 18.30 alle 24.

Il divieto vale lungo tutta la via nel tratto compreso tra via Pesa del Lino e via Canova, con esclusione dei residenti e dei mezzi di pronto intervento. Vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Visconti e Canova, consentito il transito a passo d'uomo da via Enrico da Monza a via Durini.

Una richiesta avanzata dagli esercenti del borgo, ormai ribattezzato via della movida. Bissando così l'iniziativa che era stata organizzata l'anno scorso. "Ringraziamo il comune per aver accolto la nostra richiesta - spiega Marina Comedini, una delle ristoratrici della via -. Come gestori dei locali ci stiamo già organizzando per stampare i pass da consegnare ai residenti". Un ritorno al passato con i tavolini e le sedie lungo la via, con le famiglie e le coppie che cenano anche all'aperto e poi a mezzanotte la riapertura della strada anche alle l'auto. Con l'invito dei gestori ai clienti di rispettare i regolamenti e di non disturbare il sonno dei residenti anche quando i locali hanno abbassato la saracinesca.