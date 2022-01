Ponti sicuri, prove di carico lungo la Milano-Meda: come cambia la viabilità

Controlli e prove di carico. Riparte il programma “Operazione Ponti sicuri” sulla Milano-Meda. E' stata programmata la prima prova di carico dell’anno, propedeutica al rinnovo del certificato di idoneità statica del ponte “San Benedetto”, collocato nel comune di Cesano Maderno, lungo la Milano- Meda.

La prova verrà effettuata nella notte di lunedì 17 gennaio, a partire dalle ore 21, con il caricamento dell’impalcato da ponte, dalla viabilità superiore della “Milano – Meda”, con quattro autocarri, per un totale di 140 tonnellate circa, oltre all’approntamento, sul tratto di via san Benedetto soggiacente al cavalcavia, di strumentazioni di misura e sensori necessari alla lettura delle deformazioni subite dagli elementi portanti in fase di prova.

Inoltre, la prova sarà seguita da un’ispezione ordinaria visiva periodica, eseguita in diurno, finalizzata a constatare le condizioni conservative dei diversi elementi strutturali costituenti il manufatto. Il certificato di idoneità statica è stato rinnovato lo scorso giugno ed ha validità fino a fine gennaio 2022, data indicata come conclusiva dei lavori di rifacimento attualmente in corso a cura di Cal: i ritardi che ha subito il cantiere rendono necessario effettuare il rinnovo del certificato.

Il Ponte in via san Benedetto è inserito nella convenzione stipulata tra Regione Lombardia, Concessioni Autostradali Lombarde (CAL), Provincia MB e Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), che prevede l’erogazione, da parte di Regione a CAL, di un finanziamento pari a € 3.100.000,00, per le lavorazioni di rifacimento del ponte 14 e di abbattimento del ponte P10 (via maestri del lavoro scavalco SP ex SS n. 35, Bovisio Masciago), come anticipazioni di attività già previste nel progetto complessivo di realizzazione della tratta B2 di APL. Lo scorso marzo, in applicazione della convenzione, CAL ha attuato l’abbattimento del ponte P10, mentre per il ponte P14 sono in corso le attività di rifacimento.

“Anche questo ponte rientra nella convenzione che riguarda il futuro sviluppo della tratta B2: in attesa che si definisca lo scenario progettuale, la Provincia porta avanti l’impegno di mantenere lo stato di sicurezza e transitabilità dei ponti che attraversano la Milano-Meda, nell’ambito di una progettualità più ampia che riguarda la costante manutenzione di tutta l’arteria nel tratto di competenza provinciale. “ – commenta il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio.

L’elaborazione dei risultati ottenuti in campo durante le operazioni di prova, confrontate con gli esiti dell’ispezione visiva e con i dati registrati dall’impianto di monitoraggio attivo, consentiranno l’emissione, entro la fine del corrente mese di gennaio, del nuovo Certificato di Idoneità Statica avente validità estesa il più possibile a tutto il 2022, termine entro il quale si prevede che il nuovo manufatto venga ad essere completato da parte di CAL.

Come cambia la viabilità

Le operazioni in campo sul Ponte 14 della SP ex SS n. 35 “Milano – Meda”, a scavalco di via san Benedetto di Cesano Maderno, saranno eseguite in notturna, secondo questa programmazione:

Notte 17/01/2022 su 18/01/2022

- da ore 21:00 di lunedì 17/01/2022 a ore 06:00 di martedì 18/01/2022:

- chiusura tratto carreggiata ascendente (dir. Como) SP ex SS n. 35 tra Cesano Maderno e Seveso , con uscita obbligatoria n. 10 “Cesano Maderno” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 11 “Seveso” (itinerario alternativo di deviazione lungo viabilità comunali), per permettere il posizionamento degli autocarri indispensabili allo svolgimento della Prova di Carico Statica;

- chiusura tratto carreggiata discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Seveso e Binzago , con uscita obbligatoria n. 10/11 “Seveso” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 9 “Binzago” (itinerario alternativo di deviazione lungo viabilità comunali), per permettere il posizionamento degli autocarri indispensabili allo svolgimento della Prova di Carico Statica;

- da ore 19:00 di lunedì 17/01/2022 a ore 06:00 di martedì 18/01/2022:

chiusura viabilità inferiore ponte P14 , per consentire il montaggio di strumentazioni di misura e sensori lungo in segmento di via san Benedetto soggiacente al ponte stesso.

In caso di maltempo o di imprevisti tecnici di varia natura, le attività previste nella specifica notte subiranno uno slittamento alla notte successiva (sabati, domeniche e festivi esclusi).