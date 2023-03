Chiudono per lavori tre uffici postali in Brianza: ecco quali e perché

In Brianza prende forma il progetto “Polis” e tre uffici postali chiudono per lavori. A comunicarlo è stata Poste Italiane che ha reso noto che gli uffici postali di Cornate D’Adda, Misinto e Varedo da questa settimana saranno interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Le sedi infatti sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Negli uffici di Cornate D’Adda e di Misinto i lavori interesseranno il restyling del layout e la realizzazione di uno sportello ribassato. L’intervento nell’ufficio di Varedo sarà invece più complesso. Le riaperture degli uffici postali di Cornate D’Adda e di Misinto sono previste per metà aprile mentre la riapertura dell’ufficio postale di Varedo è prevista per metà giugno.

A Cornate d'Adda

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Cornate D’Adda la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’Ufficio Postale di Mezzago, sito in via Giacomo Matteotti 3, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. A disposizione anche l’ufficio di Colnago, in via Moia 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Nella sede di Trezzo sull’Adda, in via Giuseppe Mazzini 12, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, è disponibile anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

A Misinto

urante il periodo dei lavori dell’ufficio di Misinto Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Lazzate, sito in Piazza Caduti 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e dotato di ATM Postamat. A disposizione anche gli uffici di Cogliate, sito in Vicolo Molino 1 e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e l’Ufficio Postale di Seveso, sito in via San Fermo Della Battaglia 2 e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Anche gli uffici di Cogliate e di Seveso sono dotati di ATM Postamat attivi sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24.

A Varedo

Durante il periodo dei lavori dell’ufficio di Varedo, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Valera di Varedo, sito in Viale Brianza 103, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35 e dotato di ATM Postamat. A disposizione anche gli uffici di Limbiate, in via Fiume 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e di Limbiate 1, sito in Piazza Aldo Moro 1 e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. L’ATM Postamat 24 ore è presente anche presso gli uffici di Limbiate.