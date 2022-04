Cibo scaduto sugli scaffali, multa da migliaia di euro per un negozio

Alimenti con data di scadenza superata da tempo e in vendita, sugli scaffali. E poi irregolarità documentali, relative alla tracciabilità dei prodotti e alla loro conservazione. Ammonta a diverse migliaia di euro - circa 6mila - la somma delle sanzioni comminate a un negozio etnico situato alla periferia di Seregno dove mercoledì mattina, nell'ambito di una attività di presidio del territorio coordinata, gli agenti della polizia locale hanno effettuato un controllo insieme al personale della questura.

Cibo scaduto e irregolarità nella conservazione

Nel negozio erano presenti prodotti la cui data di scadenza, in alcuni casi, era superata da tempo: alcune confezioni riportavano l'indicazione di consumo al novembre 2020, quasi due anni prima. Secondo quanto reso noto dal comando di polizia locale gli agenti alla guida del comandante Maurizio Zorzetto hanno riscontrato "gravissime irregolarità nella conservazione alimentare e numerose violazioni amministrative in materia di pubblicità dei prezzi scadenza dei prodotti posti in vendita e tracciabilità bei prodotti. Nei controlli sono emerse anche irregolarità documentali che sono state poste all'attenzione del nucleo di Polizia commerciale e annonaria del comando".

Nel negozio è intervenuto anche il personale di Ats per verificare le eventuali violazioni in materia di prevenzione alimentare e veterinaria e disporre la distruzione dei prodotti "in quanto pericolosi per la salute degli eventuali acquirenti", spiegano.

I controlli in città

I controlli che hanno visto collaborare polizia locale e personale della questura si sono concentrati nella mattinata di mercoledì 6 aprile e tra le zone coinvolte insieme al centro della città ci sono state anche le periferie e la stazione per il contrasto dei fenomeni di degrado, spaccio e irregiolarità connesse all'immigrazione.