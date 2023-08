Ciclista travolto da un'auto, paura per un'82enne

Un uomo di 82 anni è stato investito questa mattina, 3 luglio, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in viale Stucchi.

Secondo le prime ricostruzioni l'incidente si è verificato intorno alle 08.30, nella trafficatissima arteria monzese, all'altezza cimitero cittadino. A scontrarsi con l'82enne un'Alfa Romeo 147 guidata da un 43enne residente a Milano, che stava percorrendo viale Stucchi nella sua stessa direzione di marcia.

A intervenire sul posto la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per stabilire le dinamiche dell'incidente, e un'ambulanza. L'82enne, residente in Brianza, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo ed è stato sottoposto alle cure del caso.