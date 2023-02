Il cimitero di Monza diventa di tutti: in arrivo un'area per le sepolture anche per le altre fedi

Un cimitero per tutti, di tutti. Novità in vista per il camposanto di Monza dove troverà spazio un'area per sepolture di defunti di fedi religiose diverse da quella cristiana. Ad annunciare la novità è stato l'assessore Marco Lamperti, durante la presentazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 che è stato adottato dalla giunta a Monza.

Oltre 70 milioni di euro in tre anni: gli interventi complessivi ammontano a oltre 37 milioni di euro nel 2023, 23 milioni nel 2024 e 10,5 nel 2025. E tra questi investimenti in previsione ci sono anche quelli che coinvolgono il cimitero. Nel triennio sono previsti lavori ingenti presso il cimitero urbano: nel 2024 300.000 euro finanzieranno la realizzazione dell’area cimiterale per sepolture di altri fedi religiose, mentre nel 2025 sarà realizzata la sala del commiato e il famedio per un investimento complessivo di 750.0000 euro.

Al cimitero con lo smartphone

Un'altra novità è stata annunciata lunedì sera in consiglio comunale dall'assessore Ambrogio Moccia che ha risposto a un'interrogazione del consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d'Italia) che segnalava il mancato funzionamento dalla scorsa estate del totem all'ingresso del camposanto di via Foscolo. Un totem che, inserendo il nome e il cognome del defunto, permetteva di risalire al campo dove era stato sepolto.

Adesso anche i totem passeranno a miglior vita. "Verranno smantellati e al loro posto messi cartelli con il QRcode - ha spiegato Moccia -. In questo modo i cittadini, ormai tutti provvisti di smartphone, avvicinando il telefonino al QRcode verranno rimandati alla pagina web dove potranno risalire alle informazioni richieste che prima venivano fornite dal totem". Il comune di Monza ha pensato anche agli utenti non digitali. Verranno messi a disposizione - con apposita cornice antiscippo - anche alcuni tablet, quelli utilizzati durante il periodo della pandemia per la lettura del green pass, che inquadrando il QRcode rimanderanno al sito istituzionale.

"Una scelta dettata dall'aggiornamento tecnologico dell'ufficio mortuario - ha precisato l'assessore Moccia -. Il sistema aveva oltre 20 anni. Cambiare il software dei totem per adeguarlo a quello nuovo sarebbe troppo costoso. Visto che ormai la maggior parte delle persone sono dotate di smartphone abbiamo optato per la scelta di smantellare i totem e di sostituirli con più moderni cartelli con il QRCode".