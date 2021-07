Cinema sotto le stelle in Villa Sottocasa a Vimercate

Con “Un divano a Tunisi”, divertente commedia di Manele Labidi Labbé, debutta domenica 25 luglio “Cinema Estate”, che celebra il ritorno del cinema estivo a Vimercate, nel cortile di Villa Sottocasa.

La rassegna, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate, porta sullo schermo alcune interessanti pellicole pubblicate fra il 2019 e il 2021, fra i quali “Nomadland”, premiato con l’Oscar, l’omaggio di Werner Herzog allo scrittore e viaggiatore Bruce Chatwin e le produzioni italiane di Francesco Bruni e Susanna Nicchiarelli.

“Quest’anno abbiamo accompagnato la prima fase dell’estate con il grande successo del Vimercate Festival, divenuto ormai appuntamento riconosciuto dal pubblico e che sa incantare mettendo assieme grandi nomi dello spettacolo con le realtà locali e offrendo un’occasione di grande cultura per tutti. Per questa seconda parte dell’estate abbiamo voluto offrire altre occasioni di godere delle belle serate e del nostro centro storico, assistendo alla proiezione dei film del cinema all’aperto, nella cornice del cortile di Villa Sottocasa. Anche questo è un segno della voglia di ripartire riappropriandoci dei nostri spazi e dei nostri tempi in sicurezza” dichiarano il Sindaco Francesco Sartini e l’Assessore alla Cultura Emilio Russo.

Orari e biglietti

Dal 25 luglio al 1° settembre, nelle serate del mercoledì e della domenica, con prenotazioni online. Tutte le proiezioni cominciano alle 21.15, i biglietti costano 6 euro (ridotti a 4 euro per gli over 65 e a 3 euro per gli under 16). La prenotazione del posto è consigliata, collegandosi al sito del Comune www.comune.vimercate.mb.it. Informazioni all’indirizzo mail cinemaestatevimercate@gmail.com o al numero 327.7034745.

In caso di maltempo la proiezione sarà cancellata, mentre i biglietti saranno rimborsati se il film dovesse essere interrotto prima della fine del primo tempo.