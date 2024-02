Alle porte di Monza il comune dove si cercano gli stranieri irregolari casa per casa

Le forze dell'ordine controllano casa per casa per trovare stranieri irregolari.

Succede a Cinisello Balsamo, alle porte di Monza, nel quartiere Crocetta. Dove la la crociata del sindaco leghista, Giacomo Ghilardi, contro l’immigrazione clandestina, sta andando avanti senza sosta con diversi blitz che hanno preso di mira anche i negozi etnici nei primi giorni dell’anno. Così come riporta "la Città". Nei quartieri Crocetta e Sant'Eusebio, ancora all'inizio dell'anno, i controlli hanno interessato fino a 350 persone in un solo giorno.

L'ultima operazione congiunta di polizia locale e carabinieri sarebbe avvenuta nella giornata di venerdì 16 febbraio, quando gli agenti sono intervenuti per verificare la regolarità degli occupanti di alcuni appartamenti considerati sovraffollati. 18 persone con nazionalità straniera sarebbero risultati irregolari e portati in caserma per accertamenti.

Le forze dell’ordine avrebbero inoltre multato i proprietari delle abitazioni con sanzioni fino a 8mila euro e diverse denunce penali. Il sindaco Ghilardi ha chiarito che per la sua amministrazione la priorità è garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.