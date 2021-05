Ruba l'auto a un pensionato: due passanti inseguono il ladro e lo fanno arrestare

Ruba l’auto a un pensionato, tenta la fuga ma tampona i veicoli in sosta: due cittadini lo inseguono e aiutano i carabinieri a fermare il ladro.

Il fatto è accaduto lunedì 10 maggio a Gorgonzola: un uomo di 47 ha rubato l’auto a un pensionato che l’aveva lasciata in sosta, con le chiavi inserite nel cruscotto, giusto il tempo di effettuare un prelievo allo sportello Atm.

Il ladro è stato più veloce: è salito in auto, l'ha messa in moto e nel tentativo di fuggire ha tamponato un'auto in sosta, con a bordo una donna di 32 anni e con il figlioletto di 2 anni, mentre il proprietario, un uomo di 33 anni, era sceso per una commisisone. Tornato ha notato il tamponamento e dopo aver verificato le condizioni dei familiari, ha rincorso a piedi il veicolo rubato, aiutato da un automobilista in transito, il quale ha subito compreso l’anomala situazione, ha sorpassato e chiuso la strada al ladro.

I cittadini hanno fermato provvisoriamente il ladro e chiamato il 112. Immediato l’arrivo dei carabinieri della stazione di Gorgonzola che hanno arrestato il ladro in flagranza per furto aggravato.

L'uomo aveva già precedenti. I carabinieri hanno verificato le condizioni dei due cittadini, della donna e del bambino tamponati, e al termine dei rilievi, hanno restituito il veicolo rubato al proprietario.

L’arrestato verrà giudicato per direttissima dal Tribunale di Milano.