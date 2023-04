Irene e Dorian: i monzesi "eroi" premiati insieme ai poliziotti

Non vestono la divisa ma hanno indossato "coraggio" e senso di giustizia e grazie ai loro piccoli gesti hanno fatto tanto per qualcun altro. E hanno collaborato al fianco dei poliziotti per aiutare chi si trovava in difficoltà. Come una bimba di undici anni che, grazie allo sguardo attento di Irene, una ragazza monzese che l'ha notata in lacrime lungo il canale Villoresi alle quattro di notte, è potuta tornare a casa sua e riabbracciare mamma e papà. O a un giovane ragazzo francese protagonista della "favola" di Natale di Monza che ha ritrovato la sua famiglia grazie a una giovane commessa.

E così il questore di Monza e Brianza, Marco Odorisio, insieme alle donne e agli uomini della polizia di Stato, mercoledì mattina, durante la cerimonia per il 171esimo anniversario della polizia di Stato ha consegnato un riconoscimento a tre cittadini che "con forte spirito di giustizia, altruismo e legalità sono intervenuti tempestivamente in tre diverse situazioni". Si tratta di Dorian Mustali, Brunetta Irene Maria Giovanna e Calicchio Irene.

I tre cittadini "premiati" insieme ai poliziotti

Dorian Mustali ha permesso ai poliziotti di arrestare un rapinatore. Lo scorso 27 ottobre 2022, dopo aver notato un uomo che aveva rapinato la borsa ad una donna, seguiva il malfattore e immediatamente allertava la sala operativa della questura per comunicarne la posizione, consentendo così alle volanti di fermare e arrestare il malvivente e recuperare la borsetta, che veniva consegnata alla vittima.

Brunetta Irene Maria Giovanna, commessa presso un negozio di abbigliamento, lo scorso 20 dicembre 2022, ha regalato una giacca e dei pantaloni a un giovane che era entrato nel camerino per sfuggire al freddo, allertando la questura, che scopriva così che si trattava di un uomo, di origine francese, segnalato come persona scomparsa e ricercato dalla famiglia. Grazie al gesto della giovane la famiglia lo ha potuto ritabbracciare per Natale.

Calicchio Irene, in data 12 marzo 2023, ain piena notte, notava presso il canale Villoresi una ragazzina di 11 anni, disorientata ed in lacrime, e dopo averla rassicurata e accudita segnalava la situazione alla centrale operativa. Gli operatori della volante giunti sul posto avviavano le operazioni per il rintraccio della famiglia della ragazzina che si era allontanata da casa mentre i genitori ancora dormivano. E grazie all'occhio attento e alla sensibilità della ragazza l'hanno potuta riabbracciare poco dopo.