Seveso, altre quattro classi a casa in quarantena nelle scuole cittadine

Altre quattro classi in quarantena a Seveso. A seguito di tre casi di positività al covid-19 accertati, per quattro classi di scuole cittadine è stata disposta la sospensione dell’attività didattica.

Sono coinvolte la scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani dove è stata sospesa l’attività didattica in presenza e si è passati all’insegnamento a distanza, l’Istituto Comprensivo Via De Gasperi e una sezione della scuola dell’infanzia Gianni Rodari che è stata posta, su disposizione dell’ATS Brianza, in isolamento domiciliare (quarantena) fino al 5 novembre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di una collaboratrice scolastica, due sezioni della stessa scuola sono state poste in isolamento cautelativo.