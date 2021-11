Classifica scuole a Monza: i migliori licei e istituti

Quali sono le migliori scuole di Monza? A provare a dare una risposta a questo interrogativo, ancora una volta, è la classifica di Eduscopio.it 2021/22 con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18) in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Le migliori scuole a Monza

Gli istituti sul portale sono suddivisi in due classifiche differenti: "una scuola per l'università" e "una scuola per il lavoro", a seconda di quello che si vuole poi fare "da grandi". A seconda del percorso, sono diversi gli indici. Se si sceglie "una scuola per l'università" viene valutato il percorso universitario successivo al diploma, altrimenti la percentuale di ragazzi che lavorano entro due anni e la coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti. Secondo Fondazione Agnelli, questi parametri porterebbero a stabilire quali sono le scuole migliori d'Italia. Per gli istituti professionali, per la classifica, abbiamo selezionato una ricerca in base all'indice di occupazione dei diplomati dopo gli studi.

Liceo Classico

A guidare la classifica dei migliori licei classifici a 10 chilometri da Monza, considerando solo scuole in provincia MB, c'è il Banfi di Vimercate, segue lo Zucchi di Monza, il liceo del Collegio Villoresi, il Majorana di Desio e il Dehon sempre nel capoluogo brianzolo.

Liceo Scientifico

In testa c'è il liceo Frisi, a Monza. Sempre a Monza in seconda posizione il Collegio della Guastalla, il Majorana di Desio, il Banfi di Vimercate, Federigo Enriques di Lissone.

Liceo Scienze Umane

Il miglior liceo scientifico di Monza e Brianza secondo la classifica Eduscopio è il Carlo Porta, a Monza. Poi il Ballarini di Seregno. Menzionati anche il Dehon e il liceo Maddalena di Canossa, sempre nel capoluogo brianzolo.

Liceo Linguistico

A guidare la classifica dei migliori licei linguistici MB c'è il Carlo Porta, a Monza. Seguono il Marcello Candia di Seregno, Martin Luther King a Muggiò, il Collegio Bianconi di Monza e il Vanoni di Vimercate. Menzionato in coda anche il Mosé Bianchi a Monza.

Liceo Artistico

Il primo menzionato è il liceop Preziosissimo Sangue, a Monza. Segue il Nanni Valentini, liceo statale monzese e l'istituto Giuseppe Meroni di Lissone.

Istituti a indirizzo tecnico economico

Tra le migliori scuole selezionate da Eduscopio il Mosé Bianchi a Monza, il Martino Bassi a Seregno, Ezio Vanoni a Vimercate ed Europa Unita a Lissone. Menzionati anche il Martin Luther King di Muggiò, il Mapelli di Monza e il Paci a Seregno.

Istituti a indirizzo tecnico economico

Guida la classifica delle migliori scuole a Monza e Brianz aper la categoria l'Enrico Fermi di Desio, il Pino Hensemberger a Monza, l'Einstein di Vimercate, l'Enzo Ferrari a Monza e sempre a Monza il Mapelli.

Istituto a indirizzo professionale dei Servizi

In cima alla classifica il Ballarini di Seregno, l'Olivetti di Monza, il Meroni di Lissone, il Caravaggio sempre nel capoluogo brianzolo, il Floriani a Vimercate e il Dehon a Monza.

Istituto a indirizzo professionale Industria e Artigianato

Il primo della lista è il Floriani di Vimercate poi, in Brianza, il Meroni di Lissone e a Monza l'Enzo Ferrari.