Claudio, il sub morto nel lago durante un'escursione

E' morto durante un'escursione al lago. Si è immerso e non è più tornato in superficie. E a rinvenire il corpo senza vita di Claudio Muratori, 58 anni, nel tardo pomeriggio di martedì 3 gennaio, nello specchio d'acqua davanti a Mandello del Lario, nella frazione di Moregallo, sono stati i vigili del fuoco.

Cinquantotto anni, Muratori era originario di Melzo, comune milanese alle porte della Brianza e abitava a Cambiago. A dare l'allarme e ad allertare i soccorsi sono stati i suoi compagni di immersione che non l'hanno più visto. Ancora da chiarire le esatte ragioni del drammatico evento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lecco che ora hanno avviato gli accertamenti per far luce sul tragico incidente. Solo lo scorso 23 ottobre sempre al Moregallo era stato trovato il corpo senza vita di Fabio Livio, un uomo di 41 anni residente a Tavernerio che era sceso a 80 metri di profondità.