Proseguiranno oggi le ricerche per il ritrovamento di Claudio Togni, l'operaio l’operaio caduto nell’Adda e trascinato via dalla corrente mentre stava lavorando.

Tutto è successo nella giornata di venerdì 29 giugno, poco dopo le 9, mentre l’operaio dell’Italgen era al lavoro su un canale scolmatore a Concesa, sotto il ponte dell’A4. L’operaio, espertissimo, è finito in acqua sotto gli occhi di due colleghi con i quali stava effettuando un’operazione di manutenzione. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato imbragato ma alla base dell’incidente sul lavoro potrebbe esserci una manovra sbagliata. Saranno gli ispettori di Ats a ricostruire quello che è successo, ma le speranze di trovare vivo il 58enne si riducono col passare delle ore.

Durante tutta la giornata di ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno effettuato diverse immersioni nei pressi dello sbarramento della diga di Concesa, tutte con esito negativo. “Purtroppo, a causa della portata attuale del fiume, le operazioni di soccorso possono essere condotte solo in superficie”, avevano puntualizzato i pompieri.

I vigili del fuoco del soccorso acquatico dei comandi di Milano e Bergamo stanno impiegando gommoni da rafting per perlustrare le sponde del fiume. Inoltre, il supporto dall'alto è garantito dagli specialisti vigili del fuoco del nucleo Sapr che utilizzano droni per ispezionare l'alveo del fiume. Dal comando regionale hanno fatto sapere che le attività di ricerca continueranno oggi. Durante la notte, le operazioni di soccorso sono infatti state sospese per garantire la sicurezza degli operatori.