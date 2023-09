Claudio il pensionato multato per aver riparato una buca, adesso raccoglie i rifiuti accatastati da 2 mesi

Ad aprile era salito alla ribalta delle cronache nazionali: Claudio Trenta il pensionato di Barlassina multato dal comune per aver riparato (a sue spese e in prima persona) una buca presente lungo un passaggio pedonale del suo comune. Le sue segnalazioni sui social e via email non erano state accolte e a quel punto aveva pensato di passare al fai da te. Un fai da te che gli era costato caro: oltre 800 euro di sanzione, alla quale lui si è opposto facendo ricordo al giudice di pace. L'udienza, fissata a metà settembre, è però stata rinviata.

Adesso Trenta ci "ricasca": è sceso in piazza e ha riempito due grandi sacchi (riutilizzabili) di foglie secche e piccoli rifiuti. Quelle foglie secche che, secondo quanto ha spiegato il pensionato di Barlassina, erano state ammucchiate vicino alla piazza del comune da oltre 2 mesi. "Se così deve essere, così sia - ha postato sul suo gruppo Facebook 'Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)' nel pomeriggio di martedì 26 settembre -. Via Milano marciapiede di fronte L'osteria del pesce. Oggi ore 15.30 impiegati 5 minuti e 32 secondi". La fatica non spaventa Claudio Trenta: l'uomo ha riempito due grossi sacchi, li ha portati a casa e poi giovedì li porterà direttamente in discarica.

"Dopo 2 mesi, visto che malgrado i post nessuno provvedeva a ritirare quelle foglie e piccoli rifiuti, ci ho pensato io", ha aggiunto. Trenta non è per nulla intimorito da eventuali conseguenze. "Per che cosa mi possono denunciare, per furto di beni pubblici? - ha concluso -. Ho semplicemente raccolto delle foglie e dei piccoli rifiuti che da tempo ormai erano presenti proprio nel centro del paese e giovedì li porterò in discarica".