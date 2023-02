Lavoratori in nero nel club privè: maxi sanzione di 45mila euro

Controlli nel club privè: per il titolare scatta una sanzione di 45mila euro. Il fatto è accaduto in un comune del Vimercatese quando nella serata di sabato 18 febbraio i carabinieri del NIL e NAS hanno effettuato i controlli insieme ai colleghi del comando compagnia Vimercate.

I controlli nel noto club erano partiti dopo le lamentele dei cittadini che vivevano nei pressi della struttura. I carabinieri sabato hanno identificato i clienti e i dipendenti, in tutto circa una cinquantina di persone. I militari specializzati hanno rilevato alcune violazioni. In particolare il personale del NIL ha rilevano la presenza di quattro persone che lavoravano in nero, elevando sanzioni per un totale di oltre 40mila euro. Mentre il NAS ha evidenziato la mancata formazione del personale in materia igienico sanitaria comminando una sanzione di mille euro, e relativa segnalazione alla competente ATS.