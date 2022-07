L'uomo che vede i carabinieri e lascia cadere un sacchetto di cocaina nel parcheggio

Quando ha visto i carabinieri ha lasciato cadere a terra, in un parcheggio, un sacchetto di cocaina. Ma il gesto non è bastato a evitargli i guai. In manette nei giorni scorsi a Limbiate è finito iun 38enne italiano, residente nella cittadina brianzola. L'uomo dovrà ora rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

La pattuglia dei militari dell’Arma, impegnata nell’ordinario servizio di perlustrazione sul territorio, passando per via dei Mille ha notato all’interno di un parcheggio pubblico un gruppo di ragazzi tra cui c'era anche il 38enne che, alla vista dei carabinieri, ha lasciato cadere per terra un sacchetto con dentro della polvere bianca. Ed era cocaina: 23 grammi per la precisione. E altra droga poi la nascondeva in tasca, nei pantaloni.

Per il 38enne è scattato l'arresto in flagranza di reato.