Il business della droga che non dorme mai: gli affari da 4 milioni di euro nel parco

Quattro miliardi di euro. Tanto valeva il giro d'affari della cocaina nel parco delle Groane, in Brianza. Polvere bianca che dall'Olanda, a bordo di auto di grossa cilindrata con doppifondi creati ad hoc, arrivava in Brianza, nel parco delle Groane per essere venduta in quella che è ormai tristemente considerata una delle più grandi piazze di spaccio della Lombardia.

A ricostruire il volume del presunto giro d'affari dell'organizzazione criminale attiva nell'area verde sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Desio e dalla tenenza di Cesano Maderno che martedì mattina con un blitz hanno dato esecuzione a 24 ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti pusher. Un'indagine (da cui sono scaturiti due diversi filoni di attività, una coordinata dalla Dda di Milano e una dalla procura di Monza) durata tre anni, dal 2019 e iniziata in seguito a un agguato avvenuto di notte nel parco con due cittadini senegalesi feriti a colpi di pistola e di machete. Avevano provato a rubare la droga ai rivali, scavando nel buio tra la terra del parco là dove i pusher nascondonoil "tesoro". E qualcuno li aveva sorpresi.

Le indagini hanno permesso di smantellare il traffico di droga al dettaglio, con i pusher che vendevano sostanza stupefacente alle centinaia di clienti che ogni giorni raggiungevano il parco per trovare la merce ma anche il livello “superiore”, quello dei fornitori con un sodalizio criminale, “operante e persistente all’interno del polmone verde". E qui l'hashish arrivava dalla Spagna mentre la cocaina dall'Olanda.

“Grazie anche alla collaborazione con la Landespolizei alemanna e della Guardia Civil spagnola, in varie occasioni si è riusciti a frenare l’ingresso dello stupefacente nel nostro territorio” spiegano dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza. Nel corso dell’indagine, nel dicembre 2019, i carabinieri di Desio hanno sequestrato 400.000 euro e 12 chili di cocaina proveniente dall’Olanda. Durante le indagini sono stati documentati almeno dieci viaggi, ognuno con il trasporto di 12 chili di cocaina. Le auto cariche di polvere bianca partivano ogni settimana, dirette in Brianza.

Si stima che il giro d’affari potesse essere di oltre quattro milioni di euro con la vendita di centoventi chili di cocaina con un business criminale d’alto profilo. Al vertice dell'attività gli inquirenti hanno individuato una famiglia di Ceriano Laghetto che si sarebbe assicurata l'esclusivo diritto di vendita della droga nell'area pagando una cifra di 12mila euro. Seppelliti nel terreno, nel parco, i carabinieri hanno trovato anche i libri contabili artigianali dei pusher che hanno permesso di ricostruire in parte i conti dell'attività in cui gli spacciatori tenevano conto delle vendite e dei ricavi della "bianca", della "nera" e dell'hashish.