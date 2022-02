Dorme su un letto di cocaina, arrestato spacciatore in Brianza

La casa usata come "negozio" per la droga e il letto che era diventato il nascondiglio della merce. I carabinieri hanno arrestato a Bernareggio un uomo di 42 anni sorpreso con 65 palline di cocaina pronte per essere vendute nascoste sotto il materasso in camera da letto. D

Il viavai di clienti e il controllo

A portare i carabinieri in quell'abitazione è stato il viavai di persone che entravano nell'appartamento del 42enne: si trattenevano per poco e poi andavano via. E i militari hanno pensato che potesse trattarsi di una attività di spaccio tra le mura domestiche. Al momento del controllo sono state trovate sotto il materasso del letto sette bustine di cellophane contenenti complessivamente 65 “palline” di cocaina per un peso di circa 50 grammi. roga che, se venduta, avrebbe fruttato oltre i cinquemila euro.

Per il 42enne è scattato l'arresto e l'uomo in seguito alla convalida del fermo e alla direttissima è stato accompagnato in carcere.