"Utenti in fila fuori, ma l'ufficio postale è quasi vuoto"

"L'ufficio postale era semi vuoto, ma all'esterno oltre una decina di persone erano in fila. Una situazione non ammissibile: non si poteva neppure entrare a prendere il biglietto al totem per metterci in fila". Questa la segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday. Il problema allo sportello delle Poste di viale Lombardia, a Monza.

"Gli utenti devono rimanere fuori fino al loro turno - spiega il lettore -. Eppure l'ufficio postale non era super affollato: erano aperti due sportelli e c'erano due clienti, mentre all'esterno oltre una decina che, al freddo, dovevano attendere il loro turno". Il lettore, in coda, ha scoperto che la prassi dell'attesa fuori dall'uffici proseguiva da tempo ed era legata alla necessità di non creare affollamento nel piccolo ufficio postale nel quartiere di San Fruttuoso. "La gente si lamenta, ma deve comunque rimanere fuori al freddo ad attendere il proprio turno" ha aggiunto.

La redazione di MonzaToday ha contattato Poste Italiane. L'azienda ha confermato che vengono ancora applicate le norme antiassembramento che prevedono la presenza di due persone per ogni sportello (una allo sportello e l'altra in attesa). Inoltre Poste Italiane ricorda che per evitare attese con l'App Ufficio Postale è possibile verificare in tempo reale dal proprio smartphone l’affluenza, e prenotare direttamente l’ingresso nell'ufficio postale prescelto riducendo il tempo di attesa. Il servizio permette di accedere nell’ufficio postale qualche minuto prima grazie ad una notifica che avvisa il cittadino dell’approssimarsi del proprio turno.