Devastano la sede della società di calcio, ma il bottino è di poche bibite

Sede messa sottosopra dai ladri. Ma il bottino a mala pena raggiunge una decina di euro: giusto qualche bibita. Ma i danni sono ingenti, oltre alla rabbia per avere trovato a terra spaccate coppe e trofei che fanno parte della storia della squadra.

Un bel danno quello provocato dai ladri che nella notte tra il 29 e il 30 agosto si sono introdotti nella sede della Asd Cogliatese sperando di portare a causa un lauto bottino, Ma sono rimasti quasi a mani vuote, riuscendo a racimolare a mala pena alcune bibite. Sono molti di più i danni provocati alla società sportiva come ben dimostrano le fotografie postate sulla pagina Facebook dell'associazione sportiva dilettantistica.

"Complimenti a chi la scorsa notte si è divertito a forzare l'ingresso della club house al centro sportivo per entrare a rubare - si legge sulla pagina social della Cogliatese -. Il grande risultato è stato quello di aver rotto coppe, aperto e danneggiato sportelli, scassinato la macchinetta del caffè e portato via alcune lattine di coca cola. Poveracci. Ci siamo già organizzati per predisporre le misure precauzionali necessarie a far si che al centro sportivo entrino solo i nostri ragazzi per giocare e divertirsi".