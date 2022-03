Il sindaco invita i cittadini a colazione per conoscere i problemi della città

Buche, giochi rotti ai giardinetti, atti di vandalismo in giro per la città. Sono questi (e molti altri) i problemi che un amministratore locale ogni giorno si trova ad affrontare. La casella di posta elettronica sempre piena di segnalazioni di cose che non vanno, ma anche di proposte di attività che potrebbero migliorare la città.

Da qui la scelta del sindaco di Seregno di ascoltare direttamente i cittadini davanti a un caffè e a una brioche. Promotore dell'iniziativa è Alberto Rossi, sindaco di Seregno, che già all'inizio del suo mandato aveva intrapreso l'abitudine della colazione del sabato mattina con i suoi concittadini. Poi il covid e l'emergenza sanitaria hanno portato a un lungo letargo di questa iniziativa. Che però riprenderà sabato 2 aprile alle 10 nel quartiere di San Salvatore. Rossi sarà a disposizione dalle 10 al Vynil Cafè (via Montello 165) davanti a un caffè e a un cornetto, insieme alla sua coalizione.

La seconda colazione con il sindaco è invece fissata per il 9 aprile alle 10 al Bar cooperativa San Carlo (in via Arienti 11, a Desio). "Vi aspetto, assieme ai membri della coalizione per un caffè, una brioche e la voglia di parlare della Seregno di oggi e di domani", scrive Alberto Rossi sulla sua pagina Facebook invitando i cittadini al confronto e alle segnalazioni delle cose che non vanno (e dei progetti per migliorle) con una chiacchierata al bar.